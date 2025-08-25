أخبار اليمن : احذروا من الساعات القادمة: أمطار وسيول

احذروا من الساعات القادمة: أمطار وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء غائمة وهطول أمطار متفاوتة الغزارة ومتفرقة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الساعات المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على محافظات صنعاء، المحويت، حجة، ذمار، ريمة، إب، عمران، صعدة.

في حين قد تهطل أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، الضالع، لحج، البيضاء، مارب، الجوف، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة خلال فترتي الظهيرة والمساء وقد تمتد إلى فترات متأخرة من الليل.

وقد تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها وتشمل الأمطار أجزاء من خليج عدن.

والرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى ومعتدلة إلى شديدة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وتُتوقع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، مأرب والجوف والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الاتربة والرمال.

وأنذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من العواصف الرعدية ومن عبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى عدم مغادرة المنازل لأي غرض كان وكذا الابتعاد عن الأعمدة والأشجار العالية.

كما أنذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية من الانهيارات الصخرية والطينية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأنذر أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.