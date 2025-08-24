أخبار اليمن : "عاجل".. بيان توضيحي من شركة النفط في صنعاء

اخبار الخليج / اخبار اليمن

"عاجل".. بيان توضيحي من شركة النفط في صنعاء
أكدت شركة النفط اليمنية، استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في المناطق الحرة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها اتخذت عددًا من الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان الاستقرار التمويني عند أي طارئ.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون في حال مخالفة أي محطة للقوانين النافذة والمتبعة كإغلاق المحطة بهدف إيجاد أزمة أو رفع التكلفة الرسمية أو الامتناع عن تعبئة الوقود من خلال التواصل على الرقم المجاني للشركة: 8001700.

وأكد البيان حرص الشركة على ضمان تحقيق الإستقرار التمويني وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.

يذكر أن محطة شركة النفط اليمنية بشارع الستين في أمانة العاصمة تعرضت اليوم لغارات من قبل العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت محطة كهرباء حزيز في العاصمة صنعاء.

