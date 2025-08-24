أخبار اليمن : 37 شهيداً وجريحاً في العدوان على صنعاء

37 شهيداً وجريحاً في العدوان على صنعاءأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 37 مواطنًا كحصيلة أولية جراء الغارات التي شنها العدو الصهيوني اليوم، على العاصمة صنعاء.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، إستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 35 آخرين في حصيلة غير نهائية .. مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الصهيوني والبحث عن ضحايا.

وأدانت العدوان الصهيوني الإجرامي الذي استهدف عصر اليوم منشآت مدنية وخدمية، محملة الكيان الصهيوني وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة، وتداعياتها على السلام والأمن في المنطقة.