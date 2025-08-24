أخبار اليمن : أكثر من 220 ألف شهيد وجريح في غزة

أكثر من 220 ألف شهيد وجريح في غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 220 ألف شهيد وجريح.
وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم الأحد، باستشهاد 64 فلسطينياً، وإصابة 278 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت إن عدد ضحايا العدوان على القطاع ارتفع إلى 62 ألفاً و686 شهيداً و157 ألفاً و951 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023، في حين لا يزال هناك الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.
من جانبه، أكد المدير العام للوزارة منير البرش، وفاة 8 فلسطينيين بسبب انعدام الغذاء، بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد شهداء التجويع إلى 289 بينهم 115 طفلاَ.
وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تفشي المجاعة رسمياً على نطاق واسع في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان المجاعة في الشرق الأوسط.
