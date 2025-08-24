أخبار اليمن : العدو يستهدف صنعاء بسلسلة غارات

دوت الخليج -

العدو يستهدف صنعاء بسلسلة غارات

شن العدوان الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء. العدو يستهدف صنعاء بسلسلة غاراتشن العدوان الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط في شارع الستين، ومحطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء. من جانبه، أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تحييد أغلب طائرات العدو الإسرائيلي المشاركة في العدوان وإجبارها على المغادرة.

