أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا لقمة العيش بغزة إلى 2,095

ارتفاع ضحايا لقمة العيش بغزة إلى 2,095أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,095 شهيدًا وأكثر من 15,431 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء منتظري المساعدات بلغ19 شهيدًا و 123 إصابة.

وتتواصل جرائم العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يومي منذ بدء تنفيذ الآلية "الإسرائيلية الأميركية" التي تشرف عليها ما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 27 مايو الماضي.