أخبار اليمن : 240 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر

240 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبرأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 240 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان مساء السبت، إن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 240 صحفياً وصحفية، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي خالد محمد المدهون، الذي يعمل مصورًا صحفيًّا في تلفزيون فلسطين".

وأدان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا كل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة".

وطالب المكتب الحكومي، "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

كما حثّهم على "ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.