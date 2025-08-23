أخبار اليمن : 281 شهيداً جراء التجويع في غزة

281 شهيداً جراء التجويع في غزةارتفع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم، إلى 281 فلسطينياً بينهم 114 طفلاً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنها سجلت في الساعات الـ24 الماضية وفاة 8 حالات نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفلان.

واعتبرت الصحة الفلسطينية، هندسة التجويع الإسرائيلية في غزة "بنداً واحداً في فصول الإبادة الجماعية والتي تشمل أيضاً التدمير الممنهج للقطاع الصحي والقطاعات الأخرى والقتل الجماعي وسياسة إبادة الأجيال".

وأكدت أنّ مئات الوفيات من جراء سياسة التجويع الإسرائيلية كان بالإمكان "إنقاذها"، محذرة من أنّ حياة الآلاف على المحك مع استمرار المجاعة وتفاقمها.