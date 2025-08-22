أخبار اليمن : الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءًا

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءًاأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا، حيث "يُقتل ويصاب الفلسطينيون يوميًا، كما يستمر تفاقم المجاعة وسوء التغذية".

وحذًر مكتب الأمم المتحدة في بيان اليوم، من هناك أزمة كبيرة في أماكن الإيواء، حيث إن تلبية احتياجات المأوى الحالية لنحو 1,4 مليون شخص تتطلب 3500 شاحنة محملة بالخيام والأغطية البلاستيكية والمستلزمات المنزلية الأساسية، وذلك دون حساب أي نزوح مستقبلي يزيد الاحتياجات، فيما لا يزال إيصال هذه الإمدادات يشكل تحديًا بسبب القيود المستمرة المفروضة.

ودعا إلى تسهيل العمل الإغاثي والإنساني، مشددًا على ضرورة إبقاء المعبر المؤدي إلى الشمال وإلى مدينة غزة لوصول مواد الإيواء.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.