أخبار اليمن : تحذير من عواصف رعدية وسيول

تحذير من عواصف رعدية وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا على أجزاء من محافظات صنعاء عمران، صعدة، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، البيضاء، الضالع ولحج.

كما تهطل الأمطار على صحارى وهضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب والجوف، وسهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة شملت أجزاء من المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وسهل تهامة والهضاب الداخلية والصحارى.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية ومن التدني في الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من العواصف الرعدية، والبتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.