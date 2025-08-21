أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر: أمطار غزيرة وعواصف

الأرصاد يحذّر: أمطار غزيرة وعواصف
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا على مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، أبين، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.
ومن المتوقع أن تشمل الأمطار سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها وأجزاء من أرخبيل سقطرى، وصحارى وهضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف .
وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة تدفقت على إثرها السيول على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وسهل تهامة وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى.
وأنذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية، ومن عبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية، ومن الرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، والتدني في الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية.
ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.
