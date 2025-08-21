أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 62122

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 62122ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتوصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 62122 شهيدا، و156758 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض، و185 مصابا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات المسجلة بعد 18 مارس الماضي حينما خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار إلى 10576 شهيدا، و44717 مصابا.

كما أوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 22 شهيدا و94 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2018، والإصابات إلى 14947، فيما سجلت مستشفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 269، من ضمنها 112 طفلا.

ونوهت إلى وجود أعداد أخرى من ضحايا العدوان تحت الأنقاض، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، جراء استهداف قوات الاحتلال ونقص المعدات والإمكانيات اللوجيستية.