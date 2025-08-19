أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62 ألفاً و64

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62 ألفاً و64ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 62 ألفًا و64 شهيدًا و156 ألفًا و573 مصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني نقلوا إلى مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدًا (من بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما)، و343 مصابًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 10 آلاف و518 شهيدًا و44 ألفًا 532 مصابًا.

وأوضحت الوزارة أن عدد شهداء المساعدات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 31 فلسطينيًّا، والإصابات 197، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى ألف و996، والإصابات إلى 14 ألفًا و898.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارسة حرب الإبادة بحق سكان غزة لإجبارهم على التهجير القسري، دون الاكتراث بالدعوات الدولية لوقف مجازره وفتح معابر القطاع لإدخال المساعدات الإنسانية.