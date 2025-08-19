أخبار اليمن : 266 شهيداً جراء التجويع في غزة

266 شهيداً جراء التجويع في غزةارتفعت حصيلة شهداء التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 266 فلسطينياً بينهم 112 طفلا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إنها سجلت وفاة "3 حالات بين البالغين نتيجة المجاعة وسوء التغذية" خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة: "بهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 266 شهيدا، من بينهم 112 طفلا".

وأفاد المدير العام للوزارة منير البرش، بأن القطاع يواجه إبادة صحية كاملة، مشيراً إلى أن 28 طفلاً يموتون يومياً بمعدل حالة وفاة كل 40 دقيقة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.