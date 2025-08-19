أخبار اليمن : أمطار مستمرة.. والارصاد يحذر المواطنين

أمطار مستمرة.. والارصاد يحذر المواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الغزيرة إلى متوسطة الشدة مصحوبة بالرعد والبرد على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، أبين، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة .

كما تشمل الأمطار سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها وأجزاء من أرخبيل سقطرى، وصحارى وهضاب محافظات حضرموت، شبوة، مأرب والجوف .

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة تدفقت على أثرها السيول في محافظات عدن، تعز، إب، ذمار، عتق، شبوة، أبين، لحج، الضالع، صنعاء، حجة، البيضاء، عمران، المحويت، الجوف، حضرموت، المهرة، سقطرى وسهل تهامة.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد والتدني في الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.

