أخبار اليمن : منظمة: انهيار النظام الصحي في غزة

منظمة: انهيار النظام الصحي في غزةوثّق تقرير منظمة "أطباء بلا حدود" تدهورًا حادًا في نظام الرعاية الصحية في غزة، بعد 22 شهرًا من الحرب المفتوحة على القطاع والحصار شبه الكامل منذ مارس 2023.

وأظهر أن 50 في المئة من المستشفيات خارج الخدمة، بينما تعمل المستشفيات المتبقية جزئيًا فقط. كما يعاني العاملون في المجال الطبي من نقص الغذاء والإمدادات الأساسية.

وأكد نائب المنسق الطبي للمنظمة، الدكتور محمد أبو مغيصيب، أن المستشفيات تشهد «موجة من المرضى غير مسبوقة»، منهم ضحايا الغارات الجوية وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة لم يعد بالإمكان علاجهم.

كما أفاد بأن بعض عيادات "أطباء بلا حدود" "تغلق أبوابها عند الساعة 9:30 صباحًا"، بعد علاج أكثر من 200 شخص في بضع ساعات. وأضاف أن كثيرًا من المرضى يموتون قبل الوصول إلى المستشفيات، فيما يعاني آخرون لساعات في غرف الطوارئ والممرات المكتظة.

وأوضح أن الجروح التي يمكن علاجها في أي مكان آخر تتحول إلى "حكم بالإعدام"، مع حالات أطراف مبتورة، وجروح غائرة ملتهبة، وعظام محطمة، وشرايين ممزقة، في ظل نقص المسكنات، وأدوية التخدير، والمضادات الحيوية، وأجهزة تثبيت الكسور، والأدوات الجراحية.

وأشار التقرير إلى أن "المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية"، حيث تعمل مرافق "أطباء بلا حدود" "بطاقة تزيد عن 100 في المئة"، بينما تصل بعض مستشفيات وزارة الصحة إلى 200 في المئة، بما فيها مستشفى الشفاء، مضيفاً أن "قوائم الانتظار الجراحية طويلة لدرجة أن بعض المرضى يموتون قبل إجراء عملياتهم".

وحذّر من أن التجويع يشكل تهديدًا إضافيًا، إذ "يعمل الأطباء على مدار الساعة ولا يتناولون سوى وجبة واحدة يوميًا، في حين يحصل المرضى المصابون بالحروق أو الكسور أو الجروح البالغة على وجبات صغيرة تفتقر للمغذيات"، ما يمنع التئام العظام ويزيد خطر العدوى.

وبحسب التقرير، هناك ما لا يقل عن 14,500 شخص بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي، "لكن السلطات الإسرائيلية تمنع أو تؤخر هذه العمليات بشكل تعسفي".

وختم أبو مغيصيب: "من دون وقف فوري لإطلاق النار، ومن دون وصول الإغاثة الطبية والإنسانية بشكل مستدام، لن يتبقى شيء يمكن إنقاذه: لا المستشفيات ولا المرضى ولا المستقبل".