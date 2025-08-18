أخبار اليمن : حصيلة شهداء الإبادة في غزة تتجاوز 62 ألف

حصيلة شهداء الإبادة في غزة تتجاوز 62 ألفارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 62,004 شهداء و156,230 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن ️مستشفيات قطاع غزة استقبلت 60 شهيدًا، و 344 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم 10,460 شهيدًا و44,189 إصابة.

وأشارت إلى أنه ️لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

