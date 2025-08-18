حصيلة شهداء الإبادة في غزة تتجاوز 62 ألف
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 62,004 شهداء و156,230 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن ️مستشفيات قطاع غزة استقبلت 60 شهيدًا، و 344 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم 10,460 شهيدًا و44,189 إصابة.
وأشارت إلى أنه ️لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حصيلة شهداء الإبادة في غزة تتجاوز 62 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.