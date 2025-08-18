صنعاء: وفاة مواطن بصاعقة رعدية
توفى مواطن جراء صاعقة رعدية في منطقة بني يوسف بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء.
وأوضح مصدر في عمليات المحافظة أن المواطن عبده محمد صالح العديم - 70عاماً قضى إثر تعرضه لصاعقة رعدية في منزله في قرية خذاف الأسفل بني يوسف .
ودعا المصدر سكان المناطق الجبلية والمرتفعات، إلى توخي الحذر واتخاذ إجراءات السلامة أثناء الأمطار والصواعق، ومن ذلك فصل الأجهزة الكهربائية، والبطاريات، والألواح الشمسية حفاظا على سلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء: وفاة مواطن بصاعقة رعدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.