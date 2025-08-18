أخبار اليمن : صنعاء: وفاة مواطن بصاعقة رعدية

صنعاء: وفاة مواطن بصاعقة رعديةتوفى مواطن جراء صاعقة رعدية في منطقة بني يوسف بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر في عمليات المحافظة أن المواطن عبده محمد صالح العديم - 70عاماً قضى إثر تعرضه لصاعقة رعدية في منزله في قرية خذاف الأسفل بني يوسف .

ودعا المصدر سكان المناطق الجبلية والمرتفعات، إلى توخي الحذر واتخاذ إجراءات السلامة أثناء الأمطار والصواعق، ومن ذلك فصل الأجهزة الكهربائية، والبطاريات، والألواح الشمسية حفاظا على سلامتهم.

