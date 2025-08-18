أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 263

دوت الخليج -

ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 263

ارتفع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم الإثنين، إلى 263 فلسطينياً بينهم 112 طفلاً. ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 263ارتفع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم الإثنين، إلى 263 فلسطينياً بينهم 112 طفلاً. وقالت وزارة الصحة في غزة إنها سجلت في الساعات الـ24 الماضية وفاة 5 حالات نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفلان. وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

