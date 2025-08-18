أخبار اليمن : نصف مليون شخص على شفا المجاعة في غزة

نصف مليون شخص على شفا المجاعة في غزةقال برنامج الأغذية العالمي، إن نصف مليون فلسطيني في غزة "على شفا المجاعة"، مؤكداً أن وقف إطلاق النار هو "السبيل الوحيد لتوسيع نطاق المساعدات" في القطاع المحاصر.

وذكر البرنامج الأممي، في تدوينة على منصة "إكس"، أن المساعدات التي يوصلها إلى غزة "لا تزال أقل بكثير" من الاحتياجات، مشيراً إلى أنها تمثل 47% فقط من هدف البرنامج اليومي.

وأكد أنه "لا يمكن استئناف عمليات التوزيع، وتوفير الوجبات الساخنة وتشغيل المخابز التي ندعمها دون زيادة المساعدات".

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن "مجاعة جماعية" جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.