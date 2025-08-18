أخبار اليمن : الإعلان عن فتح موسم اصطياد الجمبري

الإعلان عن فتح موسم اصطياد الجمبريأعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، فتح موسم اصطياد الجمبري في المياه البحرية اليمنية بالبحر الأحمر، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين وحتى إشعار آخر.

ونص قرار الوزارة رقم (4) لسنة 1447هـ على منع اصطياد الجمبري ليلاً، وتحديد فترات الصيد من الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

كما نص على حظر الصيد في الأخوار والمناطق الضحلة، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيتعرض للعقوبات القانونية، بما في ذلك مصادرة كميات الصيد.

وبحسب القرار، تتولى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية النزول الميداني لمتابعة حالة تواجد صغار الجمبري في مناطق المصيد، فيما تتولى الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر الإشراف والمتابعة على التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

كما يتولى كل من قطاع الثروة السمكية، والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، والهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة الحديدة والجهات ذات العلاقة، إعداد وتنفيذ خطة طوارئ لإدارة مخزون الجمبري، والعمل وفق توصيات الهيئة العامة لأبحاث وعلوم البحار والأحياء المائية.