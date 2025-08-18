أخبار اليمن : الرهوي: استهداف محطة حزيز نتاج لدور اليمن القوي المساند لغزة

الرهوي: استهداف محطة حزيز نتاج لدور اليمن القوي المساند لغزةأكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن العدوان الإسرائيلي الجديد الذي طال فجر اليوم محطة حزيز الكهربائية، جاء نتاج لدور اليمن المساند والمناصر للأشقاء في قطاع غزة وكل فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرهوي، اليوم في الفعالية الاحتفالية التي أقامتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئات والمؤسسات التابعة لها بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعام 1447هـ تحت شعار "صمود على خطى النبي الأعظم من اليمن إلى غزة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الذي يتحمل هذه التبعات سيواصل نهجه في الوقوف إلى جانب الحق وإسناد غزة حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع.

وأوضح أن من حق الفلسطينيين على الأمة العربية الاسلامية الدعم والنصرة خاصة بعد إعلان مجرم الحرب نتنياهو حقيقة مشروعه التوسعي في المنطقة الذي سبق وإن حذر منه مبكرًا السيد القائد ورئيس المجلس السياسي الأعلى.

ودعا الرهوي، العرب إلى الاستيقاظ من سباتهم الطويل وإنهاء حالة الخضوع والإذلال التي تسيطر على الأنظمة العربية وتوحيد الصفوف لمواجهة العدو الاسرائيلي وخطته التوسعية.

وبارك لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إقامة الفعالية الاحتفالية على طريق احتفاء الشعب اليمني المتفرد بذكرى المولد النبوي الشريف، مبينًا أن احتفاء اليمن ومؤسساته الرسمية بهذه الذكرى العطرة والغالية على قلوب أبناء اليمن جيلًا بعد جيل ليس بالأقوال بل والأفعال عبر الاقتداء بهديه النبوي والسير على خطى نهجه القيمي والأخلاقي القويم.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بما تحلى به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من شمائل وأخلاق نبوية وأهمية التأسي الدائم بها وترسيخها، مضيفًا "لقد اختص رسولنا الكريم أهل اليمن بعدد من الأحاديث الشريفة التي من أبرزها "الإيمان يمان والحكمة يمانية" والتي تمثل وسام شرف على صدر اليمنيين الذين بادلوه الوفاء وحسن الاقتداء".

وتابع "علينا أن نجذّر الهدي والسلوك النبوي في أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا وفي كل شؤون حياتنا اليومية وأن يكون احتفالنا بذكرى ميلاده متميزًا ومشرفًا، مجسّدًا لمدى حبنا وارتباطنا به صلى الله عليه وآله وسلم".

وأردف الرهوي قائلًا" سيُظهر احتفالنا في يوم 12 من ربيع الأول المقبل مدى ارتباط واعتزاز وفخر الشعب اليمني بالرسول الكريم وسيمثل رسالة للعالم أجمع عن تمسكنا بديننا وبهدي نبينا ووقوفنا إلى جانب الحق".

وفي الاحتفال أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي للاستلهام القيم العظيمة التي أرساها النبي الكريم في بناء الدولة الإسلامية في الجوانب الروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية.

وشدّد على أهمية اقتداء العاملين في القطاعات الصناعية والتجارية بالنهج الاقتصادي للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مستلهمين من عمله في التجارة وما تحلى به من أمانة وصدق ونجاح، وحثه على الاتقان بالعمل والمعاملة التجارية الحسنة وتبادل المنافع الاقتصادية وحرم الغش والتطفيف والرباء وشجع القرض الحسن بين الميسورين والمحتاجين.

وأضاف "أن الدين الإسلامي أمر بأداء الزكاة في مصارفها وجعل فيها فضلًا عظيمًا وضمانًا لنمو أموال الأغنياء وعدلًا اجتماعيًا للمجتمع، وشجع على الزراعة والصناعة والاكتفاء الذاتي".

وبين الوزير المحاقري، أن الجانب الاقتصادي لدى النبي الكريم كان منهجًا عمليًا، قائم على العدالة، والعمل، والتكافل، ما أدى إلى بناء مجتمع متوازن ومزدهر وهو ما يتواجب إرساءه في الخطط والبرامج.

وأشاد بجهود كوادر وموظفي الوزارة والجهات التابعة لها على ما تحقق من إنجاز خلال العام الهجري المنصرم، مطالبًا بمضاعفة الجهود والعمل لمواجهة التحديات والعراقيل ومعالجة المشاكل بروح المبادرات المسؤولة، لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

ودعا وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الجميع إلى الحضور والمشاركة في الاحتشاد الأكبر يوم الـ 12 من ربيع الأول في ساحات الاحتفال المركزية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات الاحتفال بالمحافظات.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة الغزل والنسيج أحمد المأخذي إلى عظمة الاحتفاء بذكرى المولد النبوي، بما يجسد ارتباط الشعب اليمني بالرسول الكريم منذ فجر الإسلام وقيامه بدور تاريخي في نصرة الله ونبيه.