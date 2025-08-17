أخبار اليمن : الخارجية تؤكد تضامن اليمن مع باكستان

الخارجية تؤكد تضامن اليمن مع باكستانأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في هذه الكارثة الإنسانية الأليمة.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان، عن خالص تعازي ومواساة الجمهورية اليمنية لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في ضحايا الفيضانات التي ضربت أجزاء من البلاد وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى.

وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

وتشهد باكستان منذ بداية شهر أغسطس فيضانات غير مسبوقة نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة، تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، وأدت إلى تشريد مئات الآلاف من السكان وانهيار واسع في البنية التحتية.