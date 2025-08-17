أخبار اليمن : 112 طفلاً يدخلون دائرة سوء التغذية يومياً في غزة

112 طفلاً يدخلون دائرة سوء التغذية يومياً في غزةحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن معدل دخول الأطفال في دوائر سوء التغذية بلغ 112 طفلًا يوميًا.

وقال كاظم أبو خلف المتحدث باسم المنظمة في تصريحات اليوم: "إن عدد الأطفال الذين دخلوا في مرحلة سوء التغذية الحاد ارتفع بنسبة 180%، عند المقارنة بين شهري فبراير (خلال الهدنة) ويونيو الماضي، مؤكدًا أن "الاحتلال لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستمر في الارتفاع بشكل مقلق".

وأضاف "المحظوظ الآن هو الطفل الذي يدخل دائرة سوء التغذية، لكنه لا يزال على قيد الحياة، فهناك عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من درجات مختلفة من سوء التغذية، ما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم ومستقبلهم".

ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تطال أيضا النساء الحوامل، حيث ان الكثير منهن يعانين من سوء تغذية حاد، ما يؤدي إلى ولادة أطفال بظروف صحية حرجة منذ لحظاتهم الأولى.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن معدل سوء التغذية في مدينة غزة بلغ 21,5 بالمئة، ما يعني أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أطفال صغار يعاني الآن من سوء التغذية.