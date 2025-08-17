أخبار اليمن : مرور صنعاء يحدد شروط تزيين السيارات

مرور صنعاء يحدد شروط تزيين السياراتدعت الإدارة العامة لشرطة المرور السائقين ومالكي وسائل النقل، إلى الالتزام بقواعد ولوائح الأنظمة المرورية خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.

وشددت شرطة المرور في بيان، على ضرورة الالتزام بشروط السلامة المرورية عند تزيين سياراتهم احتفاءً بالمولد النبوي، والتي تتمثل تجنب رش الألوان على كامل السيارة، بما يؤدي لتغيير كامل هيئتها، وصعوبة التعرف على هويتها ولونها، وعدم تضليل الزجاج الأمامي والخلفي مما يعيق رؤية الطريق أمام السائقين، وعدم رؤية المركبات في الخلف، ما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأهابت بالسائقين، عدم إخفاء لوحات الأرقام من خلال رشها بالألوان أو تغطيتها بالصور والملصقات حرصاً على سلامة الجميع، مؤكدة نشر خدمات ميدانية ودوريات مرورية في الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة والمحافظات للعمل على انسيابية الحركة المرورية، وتوجيه النصح والإرشاد لمستخدمي الطرق بضرورة التقيّد باللوائح والقوانين المرورية.

وأشادت شرطة المرور بتحلي جميع السائقين بالوعي المروري، والتزامهم بقواعد وأنظمة المرور التي تعد ركيزة مهمة للمساهمة في الحد من الحوادث والازدحامات والمخالفات.