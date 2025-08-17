أخبار اليمن : مليون امرأة يواجهن المجاعة في غزة

مليون امرأة يواجهن المجاعة في غزةقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إن مليون امرأة وفتاة بقطاع غزة يواجهن "مجاعة جماعية"، جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوكالة الأممية، في منشور على منصة شركة "إكس": "مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة".

وأضافت أن "النساء والفتيات في غزة يضطررن إلى تبني استراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة، مثل الخروج للبحث عن الطعام والماء مع التعرض لخطر القتل الشديد"، خلال لجوئهن إلى أساليب للبقاء على قيد الحياة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.

ودعت وكالة أونروا الأممية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات على نطاق واسع.

أسوأ الأزمات الإنسانية

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل".

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوَّعين الفلسطينيين.