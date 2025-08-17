أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 61 ألفاً و897 شهيداً، و155 ألفاً و660 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان اليوم، بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني والمواطنين نقلوا خلال الساعات الـ24 الماضية 70 شهيدا (من بينهم 8 شهداء جرى انتشالهم)، و385 مصابا إلى مستشفيات القطاع.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات المسجلة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، ارتفعت إلى 10 آلاف و362 شهيدا، و43 ألفا و619 مصابا.

كما ذكرت أن حصيلة ضحايا المساعدات زادت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 شهيدا و175 مصابا، لتبلغ ألفا و924 شهيدا و14 ألفا و288 مصابا.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل توسع المجاعة في كافة مناطق غزة، ومطالبات دولية بضرورة فتح الاحتلال معابر القطاع لإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.