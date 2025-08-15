أخبار اليمن : حصيلة ضحايا منتظري المساعدات في غزة

حصيلة ضحايا منتظري المساعدات في غزةأعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنّ 1769 فلسطينياً قُتلوا بنيران جيش الاحتلال، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة، ودعت إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه وثّق مقتل 1769 شخصاً على الأقل من طالبي المساعدات منذ 27 مايو الماضي، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية على قوافل المساعدات «استهداف متعمد ومتكرر» ساهم بشكل كبير في تفاقم المجاعة بين المدنيين.

ودعت الأمم المتحدة، إسرائيل إلى "الوقف الفوري للهجمات على الذين يؤمّنون المساعدات" والامتثال لالتزاماتها الدولية لتسهيل إيصالها، مشددة على وجوب التحقيق العاجل والمستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.