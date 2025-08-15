أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 61827

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 61827ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 61 ألفاً و827 شهيداً، و155 ألفاً و275 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 51 شهيدا بينهم شهيدان جرى انتشالهما، و369 مصابا، لافتة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، إلى 10 آلاف و300 شهيدا، و42 ألفا و865 مصابا.

كما أوضحت أن حصيلة ضحايا المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات، في الساعات الـ24 الماضية، بلغت 17 شهيدا، و250 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى ألف و898 شهيدا، و14 ألفا و113 مصابا، في حين سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية،حالة وفاة لطفلة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع إلى 240 حالة، من ضمنها 107 أطفال.

وأكدت الوزارة أن أعدادا كبيرة من ضحايا الحرب لا تزال تحت أنقاض البنايات المدمرة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشالها بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونقص المعدات اللازمة.