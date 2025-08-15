أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول

الإنذار المبكر يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول مزيد من الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، إب، تعز، ريمة، ذمار، حجة، الضالع، البيضاء، صنعاء وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، مأرب والجوف وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية منها.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب - بعدان: 48.2ملم، المحويت: 48.0، الحديدة -زبيد: 29.1، ذمار: 11.0، تعز: 09.8، حجة-عبس: 6.3، ريمة: 6.0ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن عبور مجاري السيول أو التواجد بها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والطينية، وتدني الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.