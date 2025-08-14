أخبار اليمن : كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة
حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة تفاقم سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية، في ظل معاناة 1.2 مليون طفل من حالة "انعدام أمن غذائي حاد"، أسفرت عن استشهاد 106 أطفال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأعلن المكتب الحكومي، في بيان، ارتفاع عدد ضحايا وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية بغزة إلى 235 فلسطينيا بينهم 106 أطفال و19 سيدة و75 من كبار السن و35 رجلا (فوق سن 18 عاما).
وقال إن "المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة تفاقم المجاعة وسوء التغذية بين أكثر من 2.4 مليون إنسان من السكان المدنيين، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل".
وأوضح المكتب الحكومي أن "بيانات طبية وإنسانية كشفت عن مؤشرات خطيرة للغاية منها معاناة 1.2 مليون طفل أقل من 18 عاما من حالة انعدام أمن غذائي حاد".
وذكر أن 40 ألف رضيع أقل من عام يعانون من سوء تغذية مهدد للحياة، بينما يعاني 250 ألف طفل أقل من 5 أعوام من نقص غذاء "يهدد حياتهم بشكل مباشر".
وأكد على أن تلك "الأرقام الصادمة تعكس حجم الجريمة الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، باستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية".
ودعا المكتب الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية إلى "تحمّل مسؤولياتهم العاجلة لوقف هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتأمين تدفق الغذاء والدواء بلا قيود، وإنهاء الحصار وفتح المعابر فوراً لإنقاذ ما تبقى من حياة المدنيين".
