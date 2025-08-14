أخبار اليمن : أونروا: مليون طفل بغزة محرومون من التعليم

أونروا: مليون طفل بغزة محرومون من التعليمأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأربعاء، أن مليون طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم ويعانون من صدمة نفسية عميقة.

وأوضح لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، أن ما لا يقل عن 100 طفل توفوا بسبب سوء التغذية والجوع، مشيراً إلى أن 17 ألف طفل في غزة غير مصحوبين بذويهم أو منفصلون عنهم.

وذكر مفوض الأونروا أن أكثر من 40 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة قُتلوا أو أُصيبوا جراء القصف والغارات الجوية الإسرائيلية.

وأضاف: "يبقى الأطفال أطفالًا، ولا ينبغي لأحد أن يصمت حين يموتون أو يحرمون بوحشية من مستقبلهم، أينما كانوا، بما في ذلك في غزة"، داعياً إلى التحرك العاجل لحمايتهم.