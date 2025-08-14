أخبار اليمن : عامر يطلّع على سير العمل بقطاع المغتربين

عامر يطلّع على سير العمل بقطاع المغتربيناطلّع وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اليوم على سير العمل بقطاع المغتربين.

والتقى الوزير عامر عددًا من بالمواطنين الذين لديهم معاملات قيد الإنجاز، وأجرى معهم نقاشًا مفتوحًا، حول وجهات نظرهم حول مستوى الخدمات المقدمة والتفاعل مع شكاويهم.

وفي اللقاء، وجه الوزير عامر المسؤولين في قطاع المغتربين بالأخذ بالملاحظات البنّاءة التي قدمها المواطنون، مؤكدًا ضرورة تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء لضمان تقديم خدمات تليق بدور المغتربين في خدمة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن دعم القطاع، يمثل أولوية رئيسية في برنامج عمل حكومة التغيير والبناء، والعمل جارٍ على مدار الساعة لتذليل الصعوبات التي تواجه المغتربين.

من جهتهم، عبر الحاضرون عن ارتياحهم للقاء مع وزير الخارجية والمغتربين، مشيدين بالتطور الملموس والتحسن الذي طرأ على أداء القطاع.

واعتبر اللقاء بقيادة وزارة الخارجية والمغتربين، خطوة مهمة تعكس جدية الوزارة في تلبية تطلعاتهم والنظر إلى شكاويهم، ما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل لخدمة المغترب.