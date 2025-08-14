أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد مبخوت الزلب

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد مبخوت الزلببعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد مبخوت علي الزلب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والقبلي والاجتماعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد الشيخ علي والشيخ محمد وعلي محمد علي مبخوت الزلب، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد كبار مشائخ وحكماء مديرية ثلاء، وشخصية اجتماعية وقبلية مؤثرة استطاع من خلالها حل العديد من القضايا المجتمعية وتعزيز روح الأخوة بين أبناء المنطقة.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل الزلب كافة بمديرية ثلاء محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".