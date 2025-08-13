أخبار اليمن : 560 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة

560 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعةوصل 123 شهيداً و437 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 10 آلاف و201 شهيد، و42 ألفا و484 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61 ألفاً و722 شهيداً، و154 ألفاً و525 مصاباً.

وأوضحت أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 21 شهيدًا، وأكثر من 185 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألف و859 شهيدا، وأكثر من 13 ألفاً و594 مصاباً.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.