أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 235

ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 235أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء التجويع إلى 235 شهيدا، من بينهم 106 أطفال، بعد تسجيل 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع.

ويوماً بعد آخر، ترتفع حصيلة شهداء التجويع وسوء التغذية الحاد الذي يفتك بالأطفال والرضع، وسط دعوات أممية لإدخال المساعدات الإنسانية، وتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع في القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب غير مسبوقة منذ قرابة عامين.

ويُقدّر عدد المهددين بخطر المجاعة في غزة بنحو 500 ألف شخص، أي ربع سكان القطاع، بينما يعاني باقي السكان مستويات جوع طارئة، بحسب تقارير أممية.

وحذّرت منظمات دولية من أن جميع الأطفال دون سن الخامسة في القطاع، ويُقدّر عددهم بـ320 ألف طفل، مهددون بسوء التغذية الحاد، ما يعرضهم لعواقب صحية ونفسية مدمرة قد تستمر مدى الحياة.

وأمس، حذّر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع وسوء التغذية في غزة إلى أعلى مستوياتهما منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الإمدادات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الهائلة.

وأضاف: "نحن وشركاؤنا نواصل فعل كل ما يمكن لإدخال المساعدات إلى غزة، لكن التحركات الإنسانية لا تزال تواجه تأخيرات كبيرة وعوائق أخرى تمنعنا من توصيل المساعدات على النطاق الواسع المطلوب".

وقال دوجاريك، إن جهود تنسيق التحركات الإنسانية غالبا ما تتأخر لساعات بسبب عدم القدرة على معرفة متى يمكن أن تصدر التصاريح عن السلطات الإسرائيلية، بما يهدر وقتا ثمينا.