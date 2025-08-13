أخبار اليمن : احذروا العواصف والسيول والانهيارات

احذروا العواصف والسيول والانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تصاحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، سهل تهامة وغرب كل من صنعاء وصعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات البيضاء، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحجة وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب ـ السدة: 23ملم، البيضاء-ذي ناعم: 7.1، ذمار: 3.6، تعز: 3.6، المحويت: 3 ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن عبور مجاري السيول أو التواجد بها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار.