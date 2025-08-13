أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف الأراضي المحتلة

سلاح الجو اليمني يستهدف الأراضي المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية، بست طائرات مسيرة، استهدفت أربعة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ أربع عمليات عسكرية، بـست طائرات مسيرة، استهدفت أربعة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع في فلسطين المحتلة.
وأكدت أن العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح، وتأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
