أخبار اليمن : صدام "المجد الأوروبي" بين باريس وتوتنهام غدا

صدام "المجد الأوروبي" بين باريس وتوتنهام غدايلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، غدا، في مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، التي تحتضنها مدينة أوديني الإيطالية.

وعقب تتويج سان جيرمان وتوتنهام بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي (2024 / 2025)، فالفرصة متاحة أمامهما لإضافة لقب آخر لخزينتيهما في افتتاح الموسم الجديد.

ولم يجد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي اكتسح معظم البطولات التي شارك فيها الموسم الماضي وحقق رباعية تاريخية غير مسبوقة، صعوبة في الفوز بالدوري والكأس المحليين، وذلك بعد حصوله على لقب كأس السوبر في وقت سابق هذا العام، قبل تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني ناد فرنسي يتوج بطلا لأوروبا، بعد أولمبيك مارسيليا.

وكان باريس سان جيرمان يتطلع لتحقيق خماسية من خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف الجاري، لكنه مني بخسارة قاسية في المباراة النهائية أمام تشيلسي الإنجليزي صفر / 3.

وتسببت مشاركة باريس سان جيرمان بالمونديال في عدم توافر الوقت الكافي للفريق لخوض مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، الذي سيبدأ فيه مشوار الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي ضد مضيفه نانت يوم الأحد المقبل.

في المقابل، خاض توتنهام برنامجا تحضيريا مكثفا للموسم الجديد، حيث لعب ست مباريات ودية تحت قيادة مديره الفني الدنماركي الجديد توماس فرانك، حافظ خلالها على سجله خاليا من الهزائم، قبل أن يتلقى خسارة قاسية صفر / 4 أمام بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي.

وسيخوض هذا الموعد الأوروبي المهم مفتقدا خدمات لاعبه جيمس ماديسون بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة أثناء مباراة الفريق الودية ضد نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من فترة ما قبل الموسم، لينضم إلى الغائبين منذ فترة طويلة ديان كولوسيفسكي ورادو دراجوسين، بالإضافة إلى أن مشاركة الظهير الأيسر ديستني أودوجي لا تزال محل شك.