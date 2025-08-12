أخبار اليمن : بيان لـ27 دولة: مجاعة غزة "لا يمكن تصورها"

بيان لـ27 دولة: مجاعة غزة "لا يمكن تصورها"
قالت بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى "مستويات لا يمكن تصورها"، داعية "إسرائيل" إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا: "تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع".
وأضاف البيان: "ندعو حكومة "إسرائيل" إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات".
ووقع على البيان 27 شريكاً، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.
