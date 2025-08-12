أخبار اليمن : لقاء يمني فلبيني هندي في صنعاء

لقاء يمني فلبيني هندي في صنعاءعُقد بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم لقاء إنساني جمع طاقم سفينة "إترنيتي سي" من الجنسيتين الفلبينية والهندية، مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فريال راضي، والقنصل الفخري للفلبين، محمد الجمل، ومندوب السفارة الهندية، بدر عبدالرزاق.

وفي اللقاء، استمعت نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر والقنصل الفخري ومندوب السفارة، إلى أفراد طاقم السفينة، الذين أشادوا بالمعاملة الكريمة والمستوى المتميز من الرعاية الإنسانية التي يتلقونها.

وأعرب أفراد الطاقم عن تقديرهم للجهود المبذولة التي ضمنت لهم القدرة على التواصل المستمر مع أسرهم، ما يبعث الطمأنينة لديهم وذويهم، ويؤكد الاهتمام بسلامتهم النفسية والمعنوية.

من جانبهم، أكد رؤساء الدوائر القنصلية بالوزارة السفير أحمد عمر، وآسيا واستراليا السفير يحيى الشهاري، والمنظمات والمؤتمرات الدولية السفير محمد السادة، أن التعامل الإنساني مع طاقم السفينة هو تجسيد للقيم الدينية والتعاليم القرآنية السمحة.

وجدّد مسؤولو وزارة الخارجية، التأكيد على التزام الحكومة الكامل باحترام كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحرصها على تطبيق أعلى المعايير الإنسانية الدولية في جميع الظروف.

عقب ذلك، عُقد اجتماع مغلق ضم طاقم السفينة مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقنصل الفخري للفلبين ومندوب السفارة الهندية.