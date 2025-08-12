أخبار اليمن : 227 شهيداً جراء التجويع في غزة

227 شهيداً جراء التجويع في غزة
ارتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 227 شهيدًا، من بينهم 103 أطفال.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.
يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع المعابر مع القطاع منذ 2 مارس 2025، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مقلقة، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدًا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادًا.
