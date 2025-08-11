قرعة صعبة لممثل اليمن في أبطال الخليج
أوقعت قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم 2025-2026، ممثل اليمن تضامن حضرموت ضمن المجموعة الثانية في مواجهة الريان القطري، والشباب السعودي، والنهضة العماني.
ووفقا للقرعة التي سحبت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، فقد ضمت المجموعة الأولى زاخو العراقي، والعين الإماراتي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي،.
ومن المقرر انطلاق البطولة في السادس عشر من سبتمبر المقبل، وستلعب أندية كل مجموعة مع بعضها، بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
وكان نادي دهوك العراقي قد توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة، عقب فوزه في المباراة النهائية على القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قرعة صعبة لممثل اليمن في أبطال الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.