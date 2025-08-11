أخبار اليمن : قرعة صعبة لممثل اليمن في أبطال الخليج

قرعة صعبة لممثل اليمن في أبطال الخليجأوقعت قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم 2025-2026، ممثل اليمن تضامن حضرموت ضمن المجموعة الثانية في مواجهة الريان القطري، والشباب السعودي، والنهضة العماني.

ووفقا للقرعة التي سحبت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، فقد ضمت المجموعة الأولى زاخو العراقي، والعين الإماراتي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي،.

ومن المقرر انطلاق البطولة في السادس عشر من سبتمبر المقبل، وستلعب أندية كل مجموعة مع بعضها، بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وكان نادي دهوك العراقي قد توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة، عقب فوزه في المباراة النهائية على القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف.