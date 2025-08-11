أخبار اليمن : إحباط عمليتي تهريب في البيضاء

إحباط عمليتي تهريب في البيضاءأحبط مركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء، في عمليتين منفصلتين، محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية.

وأوضح مدير المركز فهد هزاع، أنه تم خلال العملية الأولى ضبط كمية من الشيش الإليكترونية كانت مخفية خلف الصدام الأمامي لباص نقل جماعي، فيما تم خلال العملية الثانية ضبط كمية من السجائر أثناء محاولة تهريبها في وسيلة نقل صالون تويوتا.

وأشاد هزاع بيقظة رجال الجمارك والأجهزة الأمنية، وجهودهم في اكتشاف وضبط المواد المهربة.. مؤكداً أن المركز لن يتوانى عن التصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها.