إحباط عمليتي تهريب في البيضاء
أحبط مركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء، في عمليتين منفصلتين، محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية.
وأوضح مدير المركز فهد هزاع، أنه تم خلال العملية الأولى ضبط كمية من الشيش الإليكترونية كانت مخفية خلف الصدام الأمامي لباص نقل جماعي، فيما تم خلال العملية الثانية ضبط كمية من السجائر أثناء محاولة تهريبها في وسيلة نقل صالون تويوتا.
وأشاد هزاع بيقظة رجال الجمارك والأجهزة الأمنية، وجهودهم في اكتشاف وضبط المواد المهربة.. مؤكداً أن المركز لن يتوانى عن التصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إحباط عمليتي تهريب في البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.