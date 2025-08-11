أخبار اليمن : 431 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة

431 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 69 شهيداً، بينهم شهيد جرى انتشاله، و362 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأضافت الوزارة في بيان، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأوضحت أن الأرقام الجديدة ترفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفًا و499 شهيدًا، و153 ألفًا و575 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ مارس 2025 حتى اليوم 9989 شهيدًا و41 ألفًا و534 مصاباً.
ولفتت الوزارة أن عدد ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 29 شهيداً وأكثر من 127 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1807 شهداء، وأكثر من 13 ألفًا و21.
وتواصل "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
