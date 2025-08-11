حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزة
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة -اليوم الاثنين- بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238، في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس بقصفه لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي -في بيان- عن استشهاد الصحفي محمد الخالدي الذي يعمل مع منصة ساحات، ليلتحق بالشهداء الصحفيين الخمسة في قناة الجزيرة المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل.
وأدان المكتب بشدة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في كل العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.