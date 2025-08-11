أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزة

حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزةأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة -اليوم الاثنين- بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238، في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس بقصفه لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي -في بيان- عن استشهاد الصحفي محمد الخالدي الذي يعمل مع منصة ساحات، ليلتحق بالشهداء الصحفيين الخمسة في قناة الجزيرة المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل.

وأدان المكتب بشدة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في كل العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة.