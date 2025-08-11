أخبار اليمن : شهيد وجريحان بنيران سعودية في صعدة

دوت الخليج -

شهيد وجريحان بنيران سعودية في صعدة

استشهد مواطن وأصيب آخر ومهاجر أفريقي، اليوم، بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة. شهيد وجريحان بنيران سعودية في صعدةاستشهد مواطن وأصيب آخر ومهاجر أفريقي، اليوم، بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن مواطناً استشهد بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية. وذكر أن مواطناً ومهاجراً أفريقياً أصيبا بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية. وأدان المصدر بشدة استمرار العدو السعودي في استهداف المواطنين في المناطق الحدودية، لافتاً إلى أن تلك الجرائم، تضاف إلى سجل العدوان الحافل بالجرائم ضد المدنيين في مختلف المحافظات.

