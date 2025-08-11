أخبار اليمن : ارتفاع شهداء التجويع بغزة إلى 222

ارتفاع شهداء التجويع بغزة إلى 222
سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 222 شهيداً، من بينهم 101 طفل.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.
ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني بأنه "غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار والإبادة الجماعية.
