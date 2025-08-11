أخبار اليمن : أمطار غزيرة وعواصف.. احذروا الانهيارات

أمطار غزيرة وعواصف.. احذروا الانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على صعدة، حجة، المحويت، عمران، ذمار، ريمة، إب والضالع وسهل تهامة وأجزاء من صنعاء، تعز، البيضاء ومرتفعات لحج.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على مرتفعات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة وغرب الجوف وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في المحويت: 47ملم، إب: 9، البيضاء-ذي ناعم: 1.8، حجة: 1.2ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وسهل تهامة المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية أو السير في مجاري السيول حتى لو بدت ضحلة.

كما حذر من العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية ونصح بإتباع إجراءات السلامة والابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.