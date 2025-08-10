أخبار اليمن : الأمم المتحدة: مجاعة خالصة في غزة

الأمم المتحدة: مجاعة خالصة في غزةقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأحد، إن الوضع في قطاع غزة "لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة".

وأضاف رئيس مكتب أوتشا، راميش راجاسينغهام في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن "المعاناة التي كابدها الفلسطينيون على مدى الـ22 شهرا الماضية "لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح، وإنسانيتنا المشتركة تفرض علينا إنهاء هذه الكارثة على الفور".

وأوضح أن قرار "إسرائيل" احتلال كامل قطاع غزة "يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها".

وتابع راجاسينغهام: "الوضع في قطاع غزة لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة"، مؤكداً أنه "يجب على إسرائيل التوقف عن اعتقال الفلسطينيين بشكل تعسفي في الضفة الغربية، وتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع".

من جهته، حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا، من أن خطة "إسرائيل" للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب بـ"كارثة جديدة" مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.

وقال المسؤول الأممي جينكا أمام مجلس الامن الدولي: "إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار".